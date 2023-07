#WATCH | Kerala: Rain lashes parts of Thiruvananthapuram



As per IMD, Thiruvananthapuram is expected to experience a cloudy sky with a few spells of rain or thundershowers today. pic.twitter.com/itB6cjZmIF — ANI (@ANI) July 7, 2023 मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया कि अबतक हजारों की संख्या में लोगों को 112 राहत शिविरों में पहुंचा गया है। भारी बारिश के कारण अबतक तीन लोगों की मौत हो गई है।केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद केंद्रीय जल आयोग ने कई नदियों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मध्य और दक्षिणी केरल से होकर बहने वाली पंबा और मणिमाला नदीं भी अपने खतरे के निशान को पार कर गई है। चार जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। राज्य में कल यानी की शनिवार को कम बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद रेड और ऑरेंज अलर्ट हटाया दिया जाएगा।केरल के अलावा गोवा में भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया गया। गुरुवार की शाम दक्षिणी गोवा के नक्वेरी बेतुल गांव में एक महिला धान की खेत में काम करने के दौरान बाढ़ के पानी में बह गई। वहीं दूसरी महिला ने पेड़ को पकड़कर अपनी जान बजाने में कामयाब रही।