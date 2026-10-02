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CJP Protest Live: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिवाजी पार्क में प्रदर्शन; नसीरुद्दीन शाह-विशाल ददलानी भी हुए शामिल

Fri, 02 Oct 2026 06:04 PM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 02 Oct 2026 06:04 PM IST
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CJP Protest Against Gyanesh Kumar abhijeet dipke Live Updates
मुंबई में सीजेपी का प्रदर्शन - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

लाइव अपडेट

06:03 PM, 02-Oct-2026

मुंबई में सीजेपी संस्थापक के खिलाफ लगे नारे, प्रदर्शन के बीच उठी ‘अभिजीत दिपके वापस जाओ’ की आवाज

महाराष्ट्र के मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के बीच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के विरोध में भी नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने ‘अभिजीत दिपके वापस जाओ’ के नारे लगाए। हालांकि, नारे लगाने वाले लोग कौन थे और उन्होंने किस वजह से दिपके का विरोध किया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

06:02 PM, 02-Oct-2026

मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुईं दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी

महाराष्ट्र के मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में चुनाव आयोग के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी भी शामिल हुईं। सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और गायक विशाल ददलानी भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे।

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05:25 PM, 02-Oct-2026

मुंबई के शिवाजी पार्क में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी का प्रदर्शन

मुंबई के मध्य में स्थित शिवाजी पार्क में शुक्रवार दोपहर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद बड़ी संख्या में युवा हाथों में नारे लिखी तख्तियां और तिरंगा लेकर मैदान में पहुंचे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह समेत कई लोग भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई। शिवाजी पार्क का इलाका पारंपरिक रूप से शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मजबूत गढ़ माना जाता है। शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने भी सीजेपी के आंदोलन को समर्थन दिया है।
 

 

05:24 PM, 02-Oct-2026

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के प्रदर्शन में पहुंचे गायक विशाल ददलानी

मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन जारी है। बॉलीवुड के गायक और गीतकार विशाल ददलानी भी इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। सीजेपी के इस प्रदर्शन में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है।

05:23 PM, 02-Oct-2026

मुंबई प्रदर्शन में अभिजीत दिपके बोले- गांधी कभी नहीं मरते, गोडसे आते-जाते रहेंगे

मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी जैसे व्यक्तित्व कभी नहीं मरते। उन्होंने कहा, 'लोगों ने सोचा था कि गोलियों से गांधी को मार देंगे, लेकिन गांधी कभी नहीं मरते। यहां मौजूद हर व्यक्ति गांधी है। गोडसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे।' दिपके ने यह बात प्रदर्शन के दौरान कही।

05:21 PM, 02-Oct-2026

मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी का प्रदर्शन शुरू, एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता अनीश गावंडे भी हुए शामिल

महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन शुरू हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में आयोजित इस प्रदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गावंडे भी शामिल हुए। प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है।
 

 

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05:16 PM, 02-Oct-2026

CJP Protest Live: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिवाजी पार्क में प्रदर्शन; नसीरुद्दीन शाह-विशाल ददलानी भी हुए शामिल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। मुंबई समेत अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन के जरिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी आवाज उठाना जरूरी है। पल-पल की जानकारी के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ....






 
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