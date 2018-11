मिजोरम में आम जनता के लंबे चले प्रदर्शन के बाद आखिरकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस बी शशांक को हटा दिया गया। उनकी जगह आशीष कुंद्रा ने ली है। इसे आने वाले चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आम लोगों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एस बी शशांक पर मिजोरम विरोधी होने और राज्य में दशकों तक शांतिपूर्ण चुनाव कराने के रिकॉर्ड को बिगाड़ने का आरोप लगाया है।

Ashish Kundra replaces SB Shashank (who was facing protests in the state) as the Chief Electoral Officer (CEO) of Mizoram