रक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण : फिंगर 4 तक भारतीय क्षेत्र होने का दावा गलत, एलएसी फिंगर 8 में 

बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में बयान देकर भारत-चीन के बीच सेना को पीछे हटाने को लेकर हुए समझौते का ब्योरा दिया था। इसके बाद शुक्रवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को भारत की जमीन सौंपने का आरोप लगाया था।

Assertion that Indian territory is up to Finger 4 is false. Territory of India is as depicted by map of India & includes over 43,000 sq km currently under illegal occupation of China since 1962. Even LAC, as per Indian perception, is at Finger 8, not Finger 4: Defence Ministry pic.twitter.com/ra1isVrhhp