टाटा से मेहली मिस्त्री की दूरी: मेडिकल सेंटर ट्रस्ट से भी होंगे बाहर, 30 सितंबर को खत्म होगा कार्यकाल; क्यों?

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मिस्त्री ने 15 सितंबर को टाटा मेडिकल सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण पट्टाथेयिल को ईमेल भेजकर अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाटा मेडिकल सेंटर के ट्रस्टी के तौर पर मेरा कार्यकाल 30 सितंबर 2026 को खत्म हो रहा है। मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहता और अनुरोध करता हूं कि मेरे कार्यकाल को न बढ़ाने का यह ईमेल रिकॉर्ड में रखा जाए।'मिस्त्री का यह ईमेल टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के अलावा ट्रस्टी विजय सिंह, डेरियस जे खंबाटा, लिआ टाटा, माया टाटा और नेविल टाटा को भी भेजा गया था। उन्होंने अपने ईमेल में दोबारा चुनाव नहीं लड़ने और अपने ट्रस्टी पद का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने की बात साफ तौर पर कही है।टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट कोलकाता में स्थित है और टाटा मेडिकल सेंटर का संचालन करता है। यह 436 बेड वाला गैर-लाभकारी कैंसर अस्पताल है। यहां किफायती दरों पर कैंसर का इलाज किया जाता है। अस्पताल में इलाज के साथ कैंसर की स्क्रीनिंग, बीमारी की शुरुआती पहचान, रोकथाम, पुनर्वास और पैलिएटिव केयर की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।मिस्त्री का टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट से अलग होना टाटा से जुड़ी अन्य संस्थाओं में उनकी भूमिका में हुए बदलावों के बाद हुआ है। जुलाई 2026 में उन्होंने आरएनटी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पद से इस्तीफा दिया था। यह वही निवेश कंपनी है जिसे रतन टाटा ने अपने निजी निवेश को संभालने के लिए स्थापित किया था।आरएनटी एसोसिएट्स एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है। कंपनी की ओला इलेक्ट्रिक और अर्बन कंपनी जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी है। मिस्त्री ने आरएनटी एसोसिएट्स से इस्तीफा देने से पहले रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट और रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के ट्रस्टी पद भी छोड़ दिए थे। रतन टाटा की वसीयत के तहत ट्रस्टीशिप में बदलाव हुए थे। इसके बाद आरएनटी एसोसिएट्स में निदेशक पद भी नए ट्रस्टियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। मिस्त्री का आरएनटी एसोसिएट्स से इस्तीफा इसी घटनाक्रम के बाद हुआ था।मिस्त्री अक्टूबर 2025 में मुख्य टाटा ट्रस्ट्स से अलग हुए थे। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट में उनकी दोबारा नियुक्ति को मंजूरी नहीं मिली थी। इससे पहले एक प्रस्ताव के तहत उन्हें आजीवन ट्रस्टी के तौर पर दोबारा नियुक्त किया जाना था।मुख्य टाटा ट्रस्ट्स में अपनी स्थिति बदलने के बाद मिस्त्री ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के सामने प्री-एम्प्टिव कैविएट भी दायर की थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि ट्रस्टियों की सूची में किसी भी बदलाव से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए।बाद में मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट्स से अपने अलगाव को रतन टाटा की भावना के अनुरूप बताया था। उन्होंने कहा था कि रतन टाटा की सोच के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि टाटा ट्रस्ट्स किसी विवाद में न आएं। उन्होंने ट्रस्टियों से पारदर्शिता, बेहतर प्रशासन और जनहित को ध्यान में रखकर काम करने की अपील की थी।मिस्त्री टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं। यह सर रतन टाटा ट्रस्ट से जुड़ा एक परोपकारी ट्रस्ट है। अब टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट में भी उनकी मौजूदा भूमिका 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह इसके बाद ट्रस्टी पद के लिए दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे।