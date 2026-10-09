रूसी सेना में भर्ती भारतीयों पर बड़ा अपडेट: एमईए बोला- 139 छूटे, 69 की वापसी के लिए रूस से चर्चा जारी

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रूसी सेना में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया। जायसवाल ने कहा कि हमारे पास मौजूद जानकारी के आधार पर, हमारा मानना है कि करीब 259 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था। इनमें से हम 139 लोगों को छुड़ाने में कामयाब रहे और वे देश लौट आए हैं। हम अभी रूसी सरकार के साथ उन 69 लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिनके बारे में हमारा मानना है कि वे रूसी सेना में हैं। हम उनके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और यह भी पता लगा रहे हैं कि उन्हें कैसे वापस लाया जा सकता है।इसके अलावा आईएमईसी प्रोग्राम पर जायसवाल ने कहा कि हमने काफी प्रगति की है और बातचीत जारी है। अगली बैठक कब होगी, इस बारे में मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, इस पहल में शामिल देशों के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर हम आपको अपडेट करेंगे।बांग्लादेश से व्यापार पर उन्होंने कहा कि व्यापार पर भारत-बांग्लादेश जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कल और आज नई दिल्ली में हुई। मुझे पक्का नहीं पता कि बैठक खत्म हो गई है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत अभी-अभी खत्म हुई होगी या शायद अभी भी चल रही हो। बैठक की अध्यक्षता जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर की जा रही है और बातचीत व्यापार से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। हमारे द्विपक्षीय एजेंडे में व्यापार से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं।