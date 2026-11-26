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26 नवंबर 2008 को, पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते मुंबई आए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के 10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने शहर में आम नागरिकों पर एक भयानक और सुनियोजित आतंकी हमला किया। इस हमले में विदेशियों समेत 166 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह भारत के किसी शहर में हुए सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था।एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया।राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को लेकर तीन सवालों के जवाब देने चाहिए:. 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया?. कांग्रेस ने मुंबई आतंकी हमले को 'आरएसएस की साजिश' बताकर पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी?. 26/11 मुंबई आतंकी हमले के कुछ ही दिनों बाद राहुल गांधी पार्टी क्यों कर रहे थे?अपनी पोस्ट में, भंडारी ने एक मीडिया रिपोर्ट को भी टैग किया, जिसमें कथित तौर पर इस दुखद घटना के तुरंत बाद राहुल गांधी के पार्टी करने का जिक्र था। भंडारी ने आरोप लगाया, 'कांग्रेस ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद गांधी-वाड्रा परिवार की वोट बैंक की राजनीति के कारण पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। उन्होंने देश की सुरक्षा के बजाय वोट बैंक को चुना।'भाजपा के कई नेताओं ने 2008 के आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उन सुरक्षाकर्मियों को याद किया, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'आज, मैं 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन बहादुरों को याद करता हूं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।'उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं हमारी पुलिस और सुरक्षाकर्मियों के साहस, वीरता और अटूट समर्पण को सलाम करता हूं, जो आतंकवाद के सामने डटकर खड़े रहे। उनका साहस कर्तव्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है। उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भारत आतंकवाद को उसके सभी रूपों में खत्म करने के अपने संकल्प पर अडिग है।'विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, '26/11 मुंबई आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करें और उन बहादुर सुरक्षाकर्मियों को सलाम करें जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने और इसमें शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद के प्रति हमारी 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति है।'