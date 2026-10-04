'पशु दिवस पर निकला लोमड़ियों का मार्च’: ठाकरे बंधुओं की रैली पर बोले शेलार- जीते तो ईवीएम अच्छी हारे तो खराब

महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता आशीष शेलार ने रविवार को शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि विश्व पशु दिवस के मौके पर निकाली गई यह रैली असल में ‘लोमड़ियों का मार्च’ है। शेलार ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और दूसरे विपक्षी दल चुनाव जीतने में नाकाम रहने के बाद चुनाव आयोग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर सवाल उठा रहे हैं।

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