हादसा: महाराष्ट्र में लिफ्ट गिरने से छह लोगों की मौत, कई घायल; ठाणे की घटना

महाराष्ट्र के ठाणे में एक भीषण हादसा सामने आया है। यहां एक लिफ्ट गिरने से छह लोगों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए। ठाणे नगर निगम ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख यासीन तडवी ने कहा कि जिस इमारत में घटना घटी वह घोड़बंदर रोड पर स्थित है।

#WATCH | Five people died, and a few were injured after a lift collapsed in Maharashtra's Thane: Thane Municipal Corporation pic.twitter.com/AuDiVms1aW