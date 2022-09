ममता बोलीं: 'RSS इतनी बुरी नहीं है, पता होता राजनीति इतनी गंदी होगी, तो इसमें कभी नहीं आती'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं और चर्चा में बने रहने की वजह RSS की तारीफ में दिया उनका हालिया बयान है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि RSS इतनी बुरी है। संघ में अभी कुछ लोग हैं जो भाजपा की तरह नहीं सोचते। एक दिन यह सब्र जरूर टूटेगा। वहीं इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस परिवार (पार्टी) की छवि को गंदा करने की कोशिश ना की जाए, वर्ना किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।

"RSS was not bad and I don't believe it is bad" - Mamata Banerjee pic.twitter.com/Ycrw4G1Jf0