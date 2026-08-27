'आ बैल मुझे मार': बाबा रामदेव, राहुल गांधी और कृति सेनन पर कंगना रनौत का पलटवार; क्या-क्या बोलीं?

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कृति सेनन के कपड़ों वाले बयान पर बोलीं कंगना

कंगना से पूछा गया कि कृति सेनन ने कहा है कि लड़कियां क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी, यह कब तक चलेगा? इस पर कंगना ने कृति के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कृति का जो बयान आया है, उससे लगता है कि इतनी बेवकूफी भरी सोच कैसे हो सकती है। कंगना ने कहा कि आप एक सार्वजनिक विज्ञापन के लिए शूट कर रही हैं। वह ऐसी चीज के लिए है, जिसे लोग पहनते हैं। वह गहने से जुड़ा विज्ञापन है। ऐसे में आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम क्या पहनते हैं, यह मायने नहीं रखता। विज्ञापन



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इसके बाद जब कंगना से पूछा गया कि राहुल गांधी का कृति सेनन से क्या लेना-देना है? इस पर उन्होंने राहुल गांधी की सोच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी सोच में बहुत उलझे हुए हैं। कंगना ने कहा कि तीन-तीन साल की बच्चियां जब बुर्का पहनती हैं, तब उन्हें पितृसत्ता नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि उस बच्ची को तो यह भी पता नहीं होता कि बुर्का क्या होता है।



रक्षाबंधन को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना

कंगना ने कहा कि जब हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के बयान में रक्षाबंधन शब्द क्यों नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी एक ही पहचान है। वह हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी हैं। उनका इसके अलावा कोई धर्म नहीं है।



उनसे पूछा गया कि रामदेव जैसे लोग भी सनातनी हैं। फिर वह आपके विरोध में कब से आ गए? इस पर कंगना ने कहा कि बाबा रामदेव से पूछा गया था कि वह कंगना के बारे में क्या सोचते हैं। उसने प्रदर्शनकारियों को 'गटरछाप' कहा, तो बाबा रामदेव ने कहा था कि उन्होंने कंगना का बचपन देखा है और उन्हें पता है कि उसका बचपन कैसा था, कैसी जवानी थी। तो बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके हुए थे क्या? उन्होंने देखा क्या था? कंगना से पूछा गया कि कृति सेनन ने कहा है कि लड़कियां क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी, यह कब तक चलेगा? इस पर कंगना ने कृति के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कृति का जो बयान आया है, उससे लगता है कि इतनी बेवकूफी भरी सोच कैसे हो सकती है। कंगना ने कहा कि आप एक सार्वजनिक विज्ञापन के लिए शूट कर रही हैं। वह ऐसी चीज के लिए है, जिसे लोग पहनते हैं। वह गहने से जुड़ा विज्ञापन है। ऐसे में आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम क्या पहनते हैं, यह मायने नहीं रखता।ये भी पढ़ें: एक्सप्लेनर: विज्ञापन पर विवाद नया नहीं, कृति से पहले आमिर-आलिया से कियारा तक आए निशाने पर, कब-क्यों हुआ बवाल? इसके बाद जब कंगना से पूछा गया कि राहुल गांधी का कृति सेनन से क्या लेना-देना है? इस पर उन्होंने राहुल गांधी की सोच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी सोच में बहुत उलझे हुए हैं। कंगना ने कहा कि तीन-तीन साल की बच्चियां जब बुर्का पहनती हैं, तब उन्हें पितृसत्ता नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि उस बच्ची को तो यह भी पता नहीं होता कि बुर्का क्या होता है।कंगना ने कहा कि जब हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के बयान में रक्षाबंधन शब्द क्यों नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी एक ही पहचान है। वह हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी हैं। उनका इसके अलावा कोई धर्म नहीं है।उनसे पूछा गया कि रामदेव जैसे लोग भी सनातनी हैं। फिर वह आपके विरोध में कब से आ गए? इस पर कंगना ने कहा कि बाबा रामदेव से पूछा गया था कि वह कंगना के बारे में क्या सोचते हैं। उसने प्रदर्शनकारियों को 'गटरछाप' कहा, तो बाबा रामदेव ने कहा था कि उन्होंने कंगना का बचपन देखा है और उन्हें पता है कि उसका बचपन कैसा था, कैसी जवानी थी। तो बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके हुए थे क्या? उन्होंने देखा क्या था?

अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अभिनेत्री कृति सेनन, योगगुरू बाबा रामदेव और आशुतोष राणा के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। डीडी न्यूज पर एक साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया कि वह अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखतीं। इस पर कंगना ने कहा कि इन सबका फॉर्मूला ही 'आ बैल मुझे मार' वाला है।