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महाराष्ट्र: मुंबई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में उद्धव-राज ठाकरे, आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Mon, 05 Oct 2026 03:36 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 05 Oct 2026 03:36 AM IST
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Maharashtra Updates Uddhar Raj Thackeray FIR Mumbai Police Nagpur Pune Palghar Politics crime and other news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

मुंबई पुलिस ने रविवार को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के नेतृत्व में निकाले गए विरोध मार्च के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस के अनुसार, यह मार्च आवश्यक अनुमति के बिना निकाला गया था। हजारों लोगों ने दक्षिण मुंबई में मेट्रो सिनेमा से बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) मुख्यालय के पास तक मार्च किया। इसमें विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने बताया कि आजाद मैदान पुलिस थाने में आयोजकों के खिलाफ बिना जरूरी अनुमति के मोर्चा निकालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। ‘विराट गर्जना मोर्चा’ के नाम से हुए इस प्रदर्शन में प्रतिभागियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने या उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उद्धव ठाकरे ने कुमार पर भाजपा के लिए ‘हथियार’ की तरह काम करने का आरोप लगाया, जबकि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मतदाता सूची का SIR रद्द करने की मांग की।

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