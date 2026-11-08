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महाराष्ट्र अपडेट्स: मुंबई की तीन बहुमंजिला इमारतों में आग; पुणे में दोस्त की हत्या, शव के टुकड़े कर फेंके

Sun, 08 Nov 2026 04:45 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 08 Nov 2026 04:45 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

दिवाली से ठीक पहले शनिवार रात मुंबई के अंधेरी, कांदिवली और गोरेगांव क्षेत्रों की तीन ऊंची इमारतों में आग लगने की अलग-अलग घटनाएं हुईं। इन हादसों में कोई घायल नहीं हुआ। अधिकारियों को संदेह है कि कुछ आग पटाखों के कारण लगी हो सकती है। पहली आग रात करीब 9:20 बजे कांदिवली पश्चिम के सीरिया बिल्डिंग के भूतल पर लगी। इसे रात 10:15 बजे तक बुझा दिया गया। दूसरी आग रात करीब 9:25 बजे गोरेगांव पूर्व के मोरक्कन अपार्टमेंट की उन्नीसवीं मंजिल के एक फ्लैट की गैलरी में लगी। इसे रात 9:52 बजे तक नियंत्रित कर लिया गया। तीसरी आग रात करीब 9:50 बजे अंधेरी पश्चिम के रनवाल टावर की 17वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 1701 में लगी। इसे रात 10:37 बजे तक बुझाया गया।

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पुणे में दोस्त की हत्या, शव के टुकड़े कर फेंके

पुणे के पिंपले गुरव इलाके में शुक्रवार को एक दोस्त ने दूसरे की बेसबॉल बैट से हत्या कर दी। आरोपी पिंट्या उर्फ विष्णु तानाजी कुंभार को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों शराब पी रहे थे तभी उनके बीच विवाद हो गया। कुंभार ने अनिल खाड़े के सिर पर बेसबॉल बैट से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद कुंभार ने खाड़े के पैर दरांती से काटकर कूड़े के ढेर में फेंक दिए। नागरिक कर्मचारियों को कूड़े में मानव पैर मिले, जिससे पुलिस को सूचना मिली। जांच में पता चला कि पैर अनिल खाड़े के थे। पुलिस को कुंभार के घर से खाड़े का धड़ मिला, जिसके पैर कटे हुए थे और सिर पर गंभीर चोट थी। पुलिस ने कुंभार को हिरासत में ले लिया है।

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