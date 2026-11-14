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मुंबई के बीच पर छठ पूजा को लेकर विवाद तेज, राज ठाकरे को मिला ये जवाब!

Sat, 14 Nov 2026 06:30 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sat, 14 Nov 2026 06:30 AM IST
Controversy intensifies over Chhath Puja on Mumbai beaches; here’s the response Raj Thackeray received!
मुंबई में छठ पूजा को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता और कार्यकर्ता समुद्र तटों पर छठ पूजा के आयोजन का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छठ पूजा की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। शुक्रवार को मनसे के नेता और कार्यकर्ता सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे और मुंबई के विभिन्न समुद्र तटों पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मनसे कार्यकर्ताओं ने जुहू, सांताक्रूज और वर्सोवा समेत मुंबई के सभी समुद्र तटों पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति नहीं देने की मांग की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पहले से दी गई अनुमति रद्द करने और छठ पूजा के दौरान मुंबई पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराने की भी अपील की। मनसे कार्यकर्ताओं की इस मांग के बाद मुंबई में छठ पूजा को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। यह मामला अब केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके साथ मुंबई की राजनीति और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद भी सामने आने लगे हैं।

वहीं दूसरी ओर छठ पूजा के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शिवसेना के शिंदे गुट के नेता और आयोजन से जुड़े प्रमुख चेहरे संजय निरुपम तथा आनंद दुबे जुहू चौपाटी पहुंचे और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। दोनों नेताओं ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर स्टेज निर्माण, छठ व्रतियों के बैठने की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए भोजन और पीने के पानी की सुविधा का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने श्रद्धालुओं के आने-जाने के रास्तों और सुरक्षा इंतजामों की भी जानकारी ली। आयोजकों का कहना है कि छठ पूजा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और इस बार भी भारी भीड़ पहुंचने की उम्मीद है। गौरतलब है कि जुहू चौपाटी पर पिछले 29 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस बार भी आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं और आयोजकों में उत्साह देखा जा रहा है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक, मुंबई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और लाइफगार्ड की अलग-अलग टीमें तैनात रहेंगी। समुद्र में किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए स्पीड बोट की व्यवस्था भी की जाएगी। आयोजकों ने सुरक्षा इंतजामों के तहत मुंबई पुलिस के करीब 15 से 20 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की व्यवस्था का भी जिक्र किया है। हालांकि, पुलिसकर्मियों की वास्तविक तैनाती और अंतिम सुरक्षा योजना की आधिकारिक पुष्टि अलग से महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल मुंबई में छठ पूजा को लेकर एक तरफ मनसे का विरोध और दूसरी तरफ आयोजकों की तैयारियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब सबकी नजर प्रशासन के फैसले और पूजा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के इंतजामों पर टिकी है।
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