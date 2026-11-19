महाराष्ट्र अपडेट्स: नासिक टीसीएस मामले में इम्तियाज जलील को जमानत मिली; महाराष्ट्र में 310 तालुका सूखाग्रस्त
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता इम्तियाज जलील को टीसीएस नासिक इकाई के यौन उत्पीड़न-धर्मांतरण मामले में गुरुवार को नियमित जमानत मिल गई। उन पर मुख्य आरोपी निदा खान को फरार रहने में मदद का आरोप है। विशेष जांच दल (SIT) ने जलील के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी। सरकारी वकील विजय गायकवाड़ ने जमानत का विरोध किया था। उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत सूचना पत्र मिला। महिला कर्मचारियों के शोषण-धर्मांतरण के नौ मामले दर्ज हैं। जलील के स्वागत में नासिक में बैनर लगे, जिससे विवाद हुआ। इन बैनरों में उन्हें 'शेर-ए-महाराष्ट्र' कहा गया। भाजपा प्रवक्ता अजीत चव्हाण ने आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की।
महाराष्ट्र में 310 तालुका सूखाग्रस्त, सरकार कर रही राहत के उपाय
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को दो और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि अब राज्य के कुल 358 में से 310 तालुका सूखा प्रभावित हैं। कोल्हापुर जिले के हातकणंगले और गडिंग्लज तालुकों को सूची में शामिल किया गया। सरकार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और बैंकों को सूखा प्रभावित किसानों को ऋण वसूली के लिए परेशान न करने का निर्देश दिया। राज्य ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 488 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार 5,000 करोड़ रुपये का जल संरक्षण कार्यक्रम भी तैयार कर रही है। इसका लक्ष्य निष्क्रिय बांधों और पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। नगर निगमों और उद्योगों को निर्माण तथा औद्योगिक कार्यों में पीने के पानी की जगह उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने का निर्देश भी मिला है।
मुंबई में दादर मेट्रो स्टेशन का नाम अब चैत्यभूमि होगा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को घोषणा की कि मुंबई के दादर मेट्रो स्टेशन का नाम चैत्यभूमि किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस नाम परिवर्तन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। चैत्यभूमि मध्य मुंबई के दादर में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का दाह संस्कार स्थल है। हर साल 6 दिसंबर को यहां उनके बड़ी संख्या में अनुयायी आते हैं। पहले एक सरकारी विज्ञप्ति में दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की बात थी। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जाएगा। केंद्र के मार्गदर्शन के बाद, विधानमंडल समिति की प्रक्रियाएं आगामी सत्र में पूरी होंगी। इसके बाद नाम बदलने की प्रक्रिया की जाएगी।