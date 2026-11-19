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पुणे की एक महिला को दुबई में होटल की नौकरी और 1.25 लाख रुपए की मासिक सैलरी का झांसा देकर बुलाया गया था, लेकिन बाद में उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। वह अब सुरक्षित भारत लौट आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के हस्तक्षेप और विदेश मंत्रालय, दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास और आईपीएफ महाहेल्पलाइन की मदद से उसकी सुरक्षित वापसी संभव हो सकी। आरोप है कि एक महिला को वेश्यावृत्ति करने से मना करने पर बंधक बना लिया गया और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। इस मामले से मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका जताई गई है, जो महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर विदेश ले जाते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं।