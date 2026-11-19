GTA 6 का नया अनुभव

ग्राफिक्स की बात करें तो प्लेस्टेशन 5 और PS5 प्रो दोनों पर गेम का बेस रेजोल्यूशन 1440p यानी 2560×1440 है। हालांकि, दोनों कंसोल पर तस्वीर की क्वालिटी में अंतर देखने को मिलता है। PS5 प्रो में Sony की PSSR टेक्नोलॉजी एआई और मशीन लर्निंग की मदद से इमेज को बेहतर बनाकर लगभग 4K जैसी स्पष्टता देती है। वहीं सामान्य PS5 में पारंपरिक अपस्केलिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण दूर की चीजें और बारीक डिटेल्स उतनी साफ दिखाई नहीं देती। कुल मिलाकर बेहतर हार्डवेयर के साथ GTA 6 का विजुअल अनुभव और निखरकर सामने आता है।



GTA 6 में मौसम को दिखाने का तरीका भी पहले से काफी बेहतर बनाया गया है। इसमें आसमान और बादलों को तैयार करने के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसे रॉकस्टार ने रेड डेड रिडेंपशन 2 के अनुभव के आधार पर और विकसित किया है। इसकी मदद से मौसम सिर्फ पूरे शहर में एक जैसा नहीं रहता बल्कि अलग-अलग इलाकों में अलग परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं।



खिलाड़ी अपनी आंखों के सामने बादलों को इकट्ठा होते, तूफान को करीब आते और फिर किसी खास इलाके में बारिश होते देख सकते हैं। इसके अलावा गेम में तेज धूप और गहरी परछाइयों के बीच का अंतर भी बेहद वास्तविक नजर आता है। HDR तकनीक की मदद से सूरज की चमक और रोशनी के छोटे-छोटे बदलावों को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है।

हर हरकत में रियालिज्म

GTA 6 में गोलीबारी के दौरान होने वाली प्रतिक्रियाओं को भी ज्यादा वास्तविक बनाने की कोशिश की गई है। गोली शरीर के जिस हिस्से में लगती है किरदार उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। कोई लड़खड़ाकर चल सकता है, तो कोई हाथ से हथियार गिरा सकता है। इसके अलावा घरो के अंदर फायरिंग होने पर फर्नीचर टूटता है और बोतलों में गोलियों से छेद हो जाते हैं। उन छेदों से बोतल में भरा तरल पदार्थ भी बाहर निकलने लगता है यानी छोटी-छोटी चीजों पर भी खास ध्यान दिया गया है।



कुल मिलाकर GTA 6 में फिजिक्स सिमुलेशन पर काफी बारीकी से काम किया गया है। गेम में चीजों का टूटना, गोलियों का असर, बोतलों से तरल पदार्थ का बहना और किरदारों की शारीरिक प्रतिक्रियाएं काफी हद तक वास्तविक दुनिया के भौतिकी के नियमों के अनुसार दिखाई देती हैं। इससे गेम की दुनिया पहले से ज्यादा वास्तविक महसूस होती है।

कितनी है कीमत?

भारत में GTA 6 के आप दो वर्जन खरीदे सकते हैं। स्टैंडर्ड और अल्टीमेट एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 5,999 रुपये है। वहीं अल्टीमेट एडिशन के लिए आपको 7,499 रुपये चुकाने होंगे। दोनों में मुख्य गेम और उसकी पूरी कहानी मिलती है। हालांकि, अल्टीमेट एडिशन में अतिरिक्त डिजिटल कंटेंट भी शामिल है, जैसे खास गाड़ियां, हथियार और कपड़े। अगर आपका मकसद सिर्फ गेम की कहानी में खेलना है, तो स्टैंडर्ड एडिशन काफी है।

1997 में हुई शुरुआत

ग्रांड थेफ्ट ऑटो यानी GTA की कहानी आज से करीब तीन दशक पहले शुरू हुई थी। साल 1997 मे इसका पहला गेम रिलीज हुआ था। उस दौर में गेमिंग टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। खिलाड़ियों को कार चुराने, पुलिस से बचने और अलग-अलग मिशन पूरे करने की आजादी मिलती थी।



इस गेम को तैयार करने की शुरुआत अमेरिका में नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के डंडी शहर में हुई थी। यहां एक छोटी सी डेवलपमेंट टीम ने उस गेम की नींव रखी, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे लोकप्रिय गेमिंग फ्रेंचाइजी में शामिल हो गया। समय के साथ GTA में ग्राफिक्स, कहानी और गेमप्ले को लगातार बेहतर बनाया गया। इसकी दुनिया भी बड़ी होती गई। अलग-अलग संस्करणों में खिलाड़ियों को लाइबर्टी सिटी, वाइस सिटी और लॉस सेंटोस जैसे काल्पनिक शहर देखने को मिले, जिन्हें अमेरिकी शहरों से प्रेरित होकर तैयार किया गया था।