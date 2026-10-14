महाराष्ट्र अपडेट: पुणे चीनी मिल चुनाव में सुनेत्रा पवार का दबदबा, सभी 21 सीटों पर मिली जीत
पुणे चीनी मिल चुनाव में सुनेत्रा पवार गुट की जीत
महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल के चुनाव में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने बड़ी जीत दर्ज की है। उनके पैनल ने सभी 21 सीटों पर कब्जा जमाया। शरद पवार समर्थित एनसीपी (एसपी) पैनल तीसरे स्थान पर रहा। यह चुनाव अजित पवार के निधन के बाद सहकारिता क्षेत्र में पहला बड़ा मुकाबला था, जिसे सुनेत्रा पवार के नेतृत्व की परीक्षा माना जा रहा था। कुल 27,625 सदस्यों में से 23,393 ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत 84.25 रहा।
संदिग्ध व्हाट्सऐप ग्रुप को लेकर महाराष्ट्र एटीएस की छापेमारी
महाराष्ट्र एटीएस ने संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सऐप ग्रुप की जांच के तहत लगातार दूसरे दिन पांच ठिकानों पर छापेमारी की और कई लोगों से पूछताछ की। इस ग्रुप में पाकिस्तान और खाड़ी देशों के लोगों के शामिल होने की आशंका है। जांचकर्ताओं को शक है कि ग्रुप का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि करने वाला कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। सोमवार को रत्नागिरी जिले के राजापुर में एक शिक्षक से कई घंटे पूछताछ की गई और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। एटीएस ग्रुप के सदस्यों और उनकी गतिविधियों की जांच कर रही है।
मुंबई में टैंकर की BEST बस से टक्कर, चार यात्री घायल
मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बुधवार सुबह एक टैंकर ने BEST बस को टक्कर मार दी, जिससे चार यात्री घायल हो गए। हादसा सुबह करीब छह बजे छेड़ा नगर सिग्नल पर हुआ। बताया गया कि मोटरसाइकिल के अचानक सामने आने पर बस चालक ने ब्रेक लगाया था। इसी दौरान पीछे से आ रहे टैंकर ने बस के दाहिने हिस्से में टक्कर मार दी। टक्कर से बस की तीन खिड़कियों के शीशे टूट गए और यात्रियों को चोटें आईं। दो घायलों को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।