महाराष्ट्र अपडेट: पुणे चीनी मिल चुनाव में सुनेत्रा पवार का दबदबा, सभी 21 सीटों पर मिली जीत

संदिग्ध व्हाट्सऐप ग्रुप को लेकर महाराष्ट्र एटीएस की छापेमारी

महाराष्ट्र एटीएस ने संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सऐप ग्रुप की जांच के तहत लगातार दूसरे दिन पांच ठिकानों पर छापेमारी की और कई लोगों से पूछताछ की। इस ग्रुप में पाकिस्तान और खाड़ी देशों के लोगों के शामिल होने की आशंका है। जांचकर्ताओं को शक है कि ग्रुप का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि करने वाला कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। सोमवार को रत्नागिरी जिले के राजापुर में एक शिक्षक से कई घंटे पूछताछ की गई और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। एटीएस ग्रुप के सदस्यों और उनकी गतिविधियों की जांच कर रही है।