महाराष्ट्र: मुंबई के होटल में खाने में मिला चूहा, शख्स की बिगड़ी तबीयत; एफडीए ने सस्पेंड किया लाइसेंस

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Hotel : Radhakrishnan hotel

Address: 101 Sun Plaza Lokmanya Tilak Road Opposite Diamond Talkies, Mhatre Wadi, Borivali West, Mumbai, Maharashtra 400092



Boiled Rat in Masala Dosa

Date : 24/09/2026

Time : around 10 pic.twitter.com/Z6xGfdwVK1 — Umesh Dubey (@umesh_dube59460) September 24, 2026

जानकारी के अनुसार, अमित त्रिवेदी अपने दो भाइयों और बेटे के साथ साउथ इंडियन खाना खाने के लिए होटल गए थे। उन्होंने मैसूर मसाला डोसा ऑर्डर किया। त्रिवेदी का दावा है कि कुछ निवाले खाने के बाद उन्हें डोसे में एक छोटा चूहा दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि यह देखकर त्रिवेदी बुरी तरह घबरा गए और उन्हें उल्टी होने लगी। इसके बाद उन्होंने बोरीवली पुलिस से संपर्क किया और उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी।बोरीवली पुलिस स्टेशन की सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पालता मंडले ने बताया कि पुलिस ने शिकायत एफडीए को भेज दी थी, जिसके बाद विभाग ने होटल के खिलाफ कार्रवाई की। मामले की आगे जांच चल रही है। एफडीए के एक अधिकारी ने बताया कि राधाकृष्ण होटल का लाइसेंस फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।सोमवार को महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने मुंबई के मशहूर ईरानी कैफे और रेस्टोरेंट 'क्यानी एंड कंपनी' का 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। एफडीए चीफ तुकाराम मुंढे की अगुवाई में हुई जांच में कैफे के खाना बनाने और स्टोर करने की जगहों पर साफ-सफाई से जुड़ी कई कमियां पाई गईं। जांच टीम को वहां चूहों की गंदगी, जिंदा मक्खियां और मरे हुए कॉकरोच मिले, साथ ही परिसर में बिल्लियां भी घूमती दिखीं। एक रेफ्रिजरेटर के अंदर काफी मात्रा में खून भी जमा हुआ मिला।