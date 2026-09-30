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INDIA Alliance Meeting: Discussion on Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu sparks an uproar over posters!
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इंडिया गठबंधन की बैठक : ज्ञानेश कुमार-SIR पर चर्चा से पोस्टरों से मचा बवाल!
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक से ठीक पहले सियासी पारा हाई हो गया है... मिडिल दिल्ली में अचानक विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेते हुए होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं... वहीं INDIA गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली में लगे विवादित होर्डिंग्स ने नई सियासी हलचल पैदा कर दी है... किसने लगाए ये होर्डिंग और इन पर क्या लिखा है? उधर, चुनाव आयोग और SIR विवाद के बीच विपक्ष आज कौन सा बड़ा प्लान बनाने वाला है? कौन-कौन से बड़े नेता इस बैठक में पहुंच रहे हैं और विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी? बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में....
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