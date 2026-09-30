यूपी राज्यसभा चुनाव: कौन हैं अंबानी के करीबी धनराज परिमल नथवानी?

Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:26 PM IST
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राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है... सपा ने प्रो. रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाया है... दोनों प्रत्याशी बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे... हालांकि अभी सपा ने सस्पेंस बरकरार रखा है... दरअसल 10 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है... सपा ने दो उम्मीदवारों के नामों का एलान तो कर दिया है लेकिन अभी तीसरे उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है... हालांकि सपा को विधायकों की संख्या के आधार पर जीत के लिए काफी मशक्कत करनी होगी... लेकिन अब सवाल ये है कि सपा किसे उच्च सदन भेजेगी? सपा विधायकों की बैठक के बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि कुछ 'सरप्राइज' के लिए तैयार रहिए...
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