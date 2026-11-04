महाराष्ट्र: दिवाली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 18 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित; लाखों का माल जब्त

दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों, नमकीन और दूसरी खाने-पीने की चीजों की मांग बढ़ जाती है। इसी बीच मिलावट और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री का खतरा भी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्यभर में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जांच के दौरान 18 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए और 54.37 लाख रुपये का खाद्य सामान जब्त किया। कार्रवाई में चार प्रतिष्ठानों का कारोबार बंद कराया गया, दो एफआईआर दर्ज की गईं और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

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खाद्य विभाग ने तीन नवंबर को राज्य के सात प्रशासनिक मंडलों में जांच अभियान चलाया। इसमें मिठाई बनाने और बेचने वाली दुकानों, दूध उत्पादों, नमकीन, मसालों, खाद्य तेल, सूखे मेवों और दूसरी खाद्य वस्तुओं के निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और दुकानदारों की जांच की गई। कुल 18 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें मुंबई के पांच, पुणे के छह, छत्रपति संभाजीनगर के पांच और अमरावती मंडल के दो प्रतिष्ठान शामिल हैं। विभाग ने बताया कि कई जगहों पर खाद्य पदार्थ बनाने और रखने में गंभीर लापरवाही मिली।मुंबई में जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, उनमें अंधेरी पूर्व स्थित आईटीसी लिमिटेड, कांदिवली पूर्व में जेप्टो, दादर पश्चिम में शीतल्स और बोरीवली में भगवती स्टोर्स शामिल हैं। विभाग के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर कमियां पाई गईं। भगवती स्टोर्स में कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप, सड़ा हुआ खाद्य सामान और सामान रखने की खराब व्यवस्था मिली। खाद्य पदार्थों को तय नियमों के अनुसार नहीं रखा जा रहा था। पुणे में भी कई मिठाई की दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। वहां घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की आशंका, गंदगी में उत्पादन और बिना लेबल वाले उत्पाद मिले।खाद्य विभाग ने कुल 14,340.78 किलोग्राम खाद्य पदार्थ और 204 लीटर कोकम जब्त किया। इनकी कीमत 37.49 लाख रुपये बताई गई है। जब्त सामान में मिठाइयां, दूध से बने उत्पाद, खुला खोया, घी, नमकीन, चकली, शंकरपाली, मसाले, सूखे मेवे, आटा और खाद्य तेल शामिल हैं। इसके अलावा प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। दो स्थानों से गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू जब्त किया गया, जिसकी कीमत 16.87 लाख रुपये है। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गईं और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुणे में पांच लाख रुपये कीमत का एक वाहन भी जब्त किया गया।पुणे में श्री गणेश लड्डूवाले, शिकरापुर; पूर्णिमा स्वीट्स, वानवड़ी और सिरवी स्वीट्स, बिबवेवाड़ी का कारोबार बंद करा दिया गया। अमरावती में भी एक खाद्य इकाई पर काम रोकने की कार्रवाई हुई। छत्रपति संभाजीनगर में पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किए गए। यहां जंग लगे उपकरण, हवा आने-जाने की खराब व्यवस्था, जमा पानी, कीट नियंत्रण की कमी और खाद्य पदार्थों को गलत तरीके से रखने जैसी खामियां मिलीं। अकोला जिले के मूर्तिजापुर में दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी अस्वच्छ उत्पादन और खाद्य पदार्थों को संभालने में लापरवाही के कारण निलंबित किए गए। विभाग ने दिवाली से पहले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया।