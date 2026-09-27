महाराष्ट्र के 265 तालुका सूखाग्रस्त: सीएम फडणवीस बोले- किसानों की फसल का होगा आकलन;अल नीनो बढ़ा तो क्या होगा?

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महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जो राज्य के कुल तालुकों का करीब 74 प्रतिशत है।सरकार ने प्रभावित इलाकों में फसल नुकसान की जांच रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद प्रभावित किसानों को उचित सहायता देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है।सरकार ने सूखे से निपटने के लिए 12 आपात उपायों को मंजूरी दी है और उनके अमल के आदेश भी जारी किए गए हैं।सरकार को कुछ इलाकों को सूखे के मानदंड से बाहर रखने की शिकायतें मिली हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम बताई गई है।जिन जगहों से शिकायतें मिली हैं, वहां किसानों के नुकसान का भी आकलन किया जाएगा।फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को तीसरे चरण के तहत शामिल करने की बात कही गई है।सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार राहत देने से पहले जरूरी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन तालुकों में किसान प्रभावित हुए हैं, वहां नुकसान का आकलन किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को तीसरे चरण के तहत शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कोई भी प्रभावित किसान राहत से बाहर नहीं रहेगा। सूखे को देखते हुए फसल ऋण के पुनर्गठन, भूमि राजस्व में रियायत और बिजली बिल में सब्सिडी जैसे उपाय भी घोषित किए गए हैं।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर जिले को अपनी उपलब्धता और जरूरत के हिसाब से पानी की योजना बनानी चाहिए। उनके मुताबिक, अगर उपलब्ध पानी को सुरक्षित रखा जाए तो वह जुलाई-अगस्त 2027 तक चल सकता है। कई बड़े जलाशयों में फिलहाल पर्याप्त पानी है और वे भरे हुए हैं। ऐसे में जरूरी पानी सुरक्षित रखने के बाद बची मात्रा का इस्तेमाल कहीं रबी की फसल के लिए या उद्योगों के लिए किया जा सकता है। फडणवीस ने कहा कि पूरे राज्य के लिए एक जैसा फैसला लेने के बजाय हर जिले और तालुका की स्थिति देखकर निर्णय होना चाहिए।आने वाली गर्मियों में बढ़ती गर्मी और उससे निपटने की तैयारियों को लेकर फडणवीस ने अल नीनो की संभावना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अल नीनो का प्रभाव अगले फरवरी में चरम पर पहुंचने की संभावना है और इसके बाद इसमें कमी आ सकती है। प्रशांत महासागर के ठंडा होने के साथ अल नीनो का प्रभाव कमजोर होने की बात उन्होंने कही। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि अगर इसका प्रभाव बढ़ता है तो पैदा होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए सरकार को हर तरह से तैयार रहना चाहिए।महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी सूखे से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से हरसंभव कदम उठाने का भरोसा दिया। धाराशिव जिले के प्रभारी मंत्री सरनाईक ने कहा कि जरूरत के मुताबिक चारा शिविर लगाए जाएंगे और पानी के टैंकर भी तैनात किए जाएंगे। वह ठाणे में मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में उन्हें 'मराठवाड़ा मित्र' सम्मान दिया गया। आयोजन करने वाली मराठवाड़ा जन विकास परिषद ने सूखा राहत के लिए राज्य सरकार को पांच लाख रुपये का चेक भी सौंपा।