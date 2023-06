कोल्हापुर में टीपू-औरंगजेब को लेकर हिंसा: SRPF की चार कंपनी, 300 कॉन्स्टेबल-60 अफसर तैनात, अब काबू में हालात

शहर में जगह-जगह पुलिस

कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित ने कहा कि बुधवार दोपहर स्थिति में सुधार हुआ है। सख्ती और हिंसा को फिर से भड़कने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। इसी के चलते 4 एसपीआरपीएफ, 300 पुलिस कॉन्स्टेबल और 60 अधिकारी तैनात हैं।

#WATCH | Maharashtra: "The situation of Kolhapur city and district has become normal since yesterday afternoon. 4 SRPF company, 300 Police constables and 60 officers deployed...": Kolhapur SP Mahendra Pandit on the unrest that broke out yesterday in the city pic.twitter.com/bUlg3lysA3