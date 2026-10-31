मद्रास हाईकोर्ट का सौरव दास को नोटिस: नागरिकता और पहचान की जांच की मांग; क्या बंद होंगे सोशल मीडिया खाते?

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मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनकी नागरिकता और पहचान की जांच की मांग वाली याचिका पर जारी किया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को लेकर उनके सोशल मीडिया खातों को बंद करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।