फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Madras HC issues notice to CJP's Saurav Das, Centre on plea seeking citizenship probe

मद्रास हाईकोर्ट का सौरव दास को नोटिस: नागरिकता और पहचान की जांच की मांग; क्या बंद होंगे सोशल मीडिया खाते?

Sat, 31 Oct 2026 02:21 AM IST
निर्मल कांत एएनआई, चेन्नई।
एएनआई, चेन्नई। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 31 Oct 2026 02:21 AM IST
सार

सीजेपी के सौरव दास की नागरिकता और पहचान की जांच की मांग करने वाली याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में उनका पासपोर्ट और आधार रद्द करने के साथ सोशल मीडिया खाते बंद करने की भी मांग की गई है। याचिका में क्या आरोप लगाए गए? पढ़िए रिपोर्ट

विज्ञापन
Madras HC issues notice to CJP's Saurav Das, Centre on plea seeking citizenship probe
मद्रास हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई (फाइल)

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनकी नागरिकता और पहचान की जांच की मांग वाली याचिका पर जारी किया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को लेकर उनके सोशल मीडिया खातों को बंद करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
विज्ञापन


यह याचिका कांचीपुरम जिले के कारोबारी गणेश कुमार ने दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुलमुरुगन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
विज्ञापन


याचिका में क्या अनुरोध किया गया?
याचिकाकर्ता ने सौरव दास की नागरिकता, पहचान और पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच कराने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि अगर सौरव दास भारतीय नागरिक नहीं पाए जाते हैं, तो उनका पासपोर्ट और आधार रद्द कर दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में सौरव दास के एक्स और इंस्टाग्राम खातों को बंद करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं।

ये भी पढ़ें: अब भारत के पास अपना जीपीएस: इसरो के नेविगेशन उपग्रह से आम जनता को कितना लाभ, एनवीएस-03 मिशन की खासियत क्या?

मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) और सौरव दास सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी। कार्यवाही की विस्तृत जानकारी का इंतजार है।


हिरासत में लिए गए थे सौरव दास
सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रंका को 13 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। जंतर-मंतर को पहले ही निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि दोनों निजी परिसर के रास्ते उस इलाके में दाखिल हुए थे। उन्होंने शांति बनाए रखने से जुड़ी शर्तों का भी उल्लंघन किया था।

इससे पहले, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) की कोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रंका को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उनके निजी मुचलके और जमानतदारों के मुचलके स्वीकार किए थे। साथ ही, शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने के लिखित आश्वासन भी लिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed