LIVE: मॉक संसद में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन महाभियोग प्रस्ताव पेश, खरगे बोले- हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे

04:46 PM, 31-Oct-2026 जन महाभियोग में आम जनता ने भी रखी अपनी बात इस संसद में उनका व्यक्तव भी लिया गया, जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। मॉक संसद की अध्यक्ष बनी मीरा कुमारी ने उन लोगों को भी बोलने का मौका दिया। सुशी अनीता जायसवाल को भी मौका मिला। उन्होंने कहा कि कोलकाता से दिल्ली रहने आई। 2012 में उनका दिल्ली में पहचान पत्र बना। इसके बाद से वो लगातार वोट डाल रही है। उन्होंने कहा कि वो सिंगल मॉम हैं। सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रूफ करे कि मैं किस देश की नागरिक हूं। इनको किसने अधिकार दिया कि ये पहचान पत्र मानने से इनकार करे। इनको किसने अधिकार दिया कि ये पहचान पत्र मानने से इनकार करें। बंगाल के इफ्तिखार अहमद ने भी अपनी बात रखी। उनका आरोप है कि उनका भी वोट काट दिया गया है। इस संसद में उनका व्यक्तव भी लिया गया, जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। मॉक संसद की अध्यक्ष बनी मीरा कुमारी ने उन लोगों को भी बोलने का मौका दिया। सुशी अनीता जायसवाल को भी मौका मिला। उन्होंने कहा कि कोलकाता से दिल्ली रहने आई। 2012 में उनका दिल्ली में पहचान पत्र बना। इसके बाद से वो लगातार वोट डाल रही है। उन्होंने कहा कि वो सिंगल मॉम हैं। सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रूफ करे कि मैं किस देश की नागरिक हूं। इनको किसने अधिकार दिया कि ये पहचान पत्र मानने से इनकार करे। इनको किसने अधिकार दिया कि ये पहचान पत्र मानने से इनकार करें। बंगाल के इफ्तिखार अहमद ने भी अपनी बात रखी। उनका आरोप है कि उनका भी वोट काट दिया गया है।

04:21 PM, 31-Oct-2026 ज्ञानेश कुमार पीएम और गृह मंत्री के निर्देश पर चला रहे आयोग- खरगे दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2014 से सत्ता हासिल करने और बनाए रखने के लिए हर संभव साजिश की गई। सांसदों की खरीद-फरोख्त, राजनीतिक दलों को तोड़ने और सरकारें गिराने के बाद अब वोटों की चोरी की जा रही है। खरगे ने आरोप लगाया कि 2023 का मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) कानून चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा कवच देता है। उन्होंने कहा कि यह कानून दिसंबर 2023 में विपक्ष के 145 सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद पारित किया गया था। खरगे ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सीधे निर्देश पर चुनाव आयोग चला रहे हैं।



खरगे ने कहा कि सात महीने पहले संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनके नोटिस खारिज कर दिए गए और उन पर कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज का यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की गरिमा और निष्पक्षता बचाने के लिए आयोजित किया गया है। खरगे ने कहा कि चुनाव आयोग को संविधान की भावना के अनुसार निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, ताकि आम लोगों का भरोसा बना रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे लोग कंप्यूटर के जरिए कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं के वोटिंग अधिकार चुपचाप खत्म न कर सकें, यह सुनिश्चित करना जरूरी है।

#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "CEC Gyanesh Kumar is running the Commission under the direct instructions of the Prime Minister and the Home Minister. Seven months ago, 193 opposition MPs moved a motion in both Houses of Parliament to remove the CEC. However, our notices were rejected, and no cognisance was taken of them. Therefore, the motion we have brought forward today is aimed at safeguarding the dignity of a constitutional institution. We hold no personal grudge against the CEC. Our intention is for the Election Commission to function impartially, in line with the spirit of the Constitution, so that the common man’s trust in it remains intact. We must ensure that the voting rights of vulnerable sections, women, and the youth are not surreptitiously deleted from a computer by someone sitting in Delhi..." (Video Source: AICC) — ANI (@ANI) October 31, 2026 दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2014 से सत्ता हासिल करने और बनाए रखने के लिए हर संभव साजिश की गई। सांसदों की खरीद-फरोख्त, राजनीतिक दलों को तोड़ने और सरकारें गिराने के बाद अब वोटों की चोरी की जा रही है। खरगे ने आरोप लगाया कि 2023 का मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) कानून चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा कवच देता है। उन्होंने कहा कि यह कानून दिसंबर 2023 में विपक्ष के 145 सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद पारित किया गया था। खरगे ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सीधे निर्देश पर चुनाव आयोग चला रहे हैं।खरगे ने कहा कि सात महीने पहले संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनके नोटिस खारिज कर दिए गए और उन पर कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज का यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की गरिमा और निष्पक्षता बचाने के लिए आयोजित किया गया है। खरगे ने कहा कि चुनाव आयोग को संविधान की भावना के अनुसार निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, ताकि आम लोगों का भरोसा बना रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे लोग कंप्यूटर के जरिए कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं के वोटिंग अधिकार चुपचाप खत्म न कर सकें, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। #WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "CEC Gyanesh Kumar is running the Commission under the direct instructions of the Prime Minister and the Home Minister. Seven months ago, 193 opposition MPs moved a motion in both Houses of Parliament to remove the CEC. However, our notices were rejected, and no cognisance was taken of them. Therefore, the motion we have brought forward today is aimed at safeguarding the dignity of a constitutional institution. We hold no personal grudge against the CEC. Our intention is for the Election Commission to function impartially, in line with the spirit of the Constitution, so that the common man’s trust in it remains intact. We must ensure that the voting rights of vulnerable sections, women, and the youth are not surreptitiously deleted from a computer by someone sitting in Delhi..." (Video Source: AICC) — ANI (@ANI) — ANI (@ANI) October 31, 2026 " />

विज्ञापन

04:10 PM, 31-Oct-2026 खरगे के आवास पर जुटा इंडिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम शुरू हो गया। इसमें विपक्षी गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपनी कार्रवाई और आरोपों को लेकर एकजुट नजर आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम शुरू हो गया। इसमें विपक्षी गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपनी कार्रवाई और आरोपों को लेकर एकजुट नजर आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार कर रही हैं।

02:50 PM, 31-Oct-2026 दिल्ली रवाना हुईं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। वह 1 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इंडिया गठबंधन की निर्धारित रैली में शामिल होंगी। दिल्ली रवाना होने के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, 'हम रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं।'

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee leaves for Delhi to attend scheduled INDIA bloc rally on November 1 at the Ramlila Maidan in the national capital. She says, "We are going to Delhi to attend the Ramlila Maidan event." https://t.co/q1UQS3o8gz — ANI (@ANI) October 31, 2026 पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। वह 1 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इंडिया गठबंधन की निर्धारित रैली में शामिल होंगी। दिल्ली रवाना होने के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, 'हम रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं।'

02:30 PM, 31-Oct-2026 'पंजाब बदलाव और नई शुरुआत की राह पर' पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 'पंजाब की जनता आज निर्णायक बदलाव और एक परिवर्तनकारी नई शुरुआत की उम्मीद कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बड़े-बड़े वादे कर जनता का भरोसा जीता, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुशासन, भ्रष्टाचार, नशे के बढ़ते कारोबार, असुरक्षा और टूटती उम्मीदों ने जनता को निराश किया है। कांग्रेस पार्टी पंजाब की खोई हुई शान और गौरव को बहाल करने, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करने और शांति, समृद्धि एवं प्रगति का नया दौर शुरू करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।' पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 'पंजाब की जनता आज निर्णायक बदलाव और एक परिवर्तनकारी नई शुरुआत की उम्मीद कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बड़े-बड़े वादे कर जनता का भरोसा जीता, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुशासन, भ्रष्टाचार, नशे के बढ़ते कारोबार, असुरक्षा और टूटती उम्मीदों ने जनता को निराश किया है। कांग्रेस पार्टी पंजाब की खोई हुई शान और गौरव को बहाल करने, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करने और शांति, समृद्धि एवं प्रगति का नया दौर शुरू करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।'

02:16 PM, 31-Oct-2026 'हम भीड़ जुटाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं' कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की रैली पर कहा, 'हम भीड़ जुटाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि भीड़ जुट रही है क्योंकि लोग स्वयं आ रहे हैं। हमने किसी पार्टी की ओर से कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया है।' सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे जिन्होंने RSS को बैन किया था। शुक्र मनाइए कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं थे और पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने साथ शामिल किया था क्योंकि वे चाहते थे कि सभी को साथ लेकर चला जाए...' कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की रैली पर कहा, 'हम भीड़ जुटाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि भीड़ जुट रही है क्योंकि लोग स्वयं आ रहे हैं। हमने किसी पार्टी की ओर से कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया है।' सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे जिन्होंने RSS को बैन किया था। शुक्र मनाइए कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं थे और पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने साथ शामिल किया था क्योंकि वे चाहते थे कि सभी को साथ लेकर चला जाए...'

विज्ञापन

विज्ञापन

02:02 PM, 31-Oct-2026 राहुल गांधी की बैठक खत्म पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी की इंदिरा भवन में बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद कांग्रेस ने एक फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया और लिखा, 'पंजाब में कांग्रेस आएगी, तरक्की और खुशहाली लाएगी।' पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी की इंदिरा भवन में बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद कांग्रेस ने एक फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया और लिखा, 'पंजाब में कांग्रेस आएगी, तरक्की और खुशहाली लाएगी।'

02:01 PM, 31-Oct-2026 इंडिया गठबंधन की रैली में यूपी से सबसे ज्यादा भागीदारी का दावा दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि यह देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि अब आम लोग भी इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह आयोजन सफल होगा। अराधना मिश्रा ने कहा कि इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार पूरी तरह खो दिया है। दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि यह देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि अब आम लोग भी इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह आयोजन सफल होगा। अराधना मिश्रा ने कहा कि इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार पूरी तरह खो दिया है।

01:57 PM, 31-Oct-2026 इंडिया ब्लॉक की रैली से पहले रामलीला मैदान पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस कमिश्नर (CP) अनुराग कुमार, डीसीपी सेंट्रल के साथ इंडिया ब्लॉक की कल होने वाली रैली से पहले रामलीला मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है।

#WATCH | Delhi Commissioner of Police (CP) Anurag Kumar, along with DCP Central, arrives at Ramlila Maidan ahead of the INDIA bloc rally tomorrow. https://t.co/6qaqWcpJNi — ANI (@ANI) October 31, 2026 दिल्ली पुलिस कमिश्नर (CP) अनुराग कुमार, डीसीपी सेंट्रल के साथ इंडिया ब्लॉक की कल होने वाली रैली से पहले रामलीला मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है।