कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने डिस्लेक्सिया बीमारी के बहाने राहुल गांधी को निशाना बनाकर किये गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजाक की आलोचना की है। हाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने डिस्लेक्सिया बीमारी पर एक छात्रा के सवाल का जवाब देने के दौरान कथित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाकर राजनीतिक मजाक किया था।

Just came across a video of our @narendramodi taking political potshots using the name of dyslexic people.



Shame on you Modi!!



You just can't go below this. Your insensitivity can't be washed away by dipping in any river. They may be slow in learning but not heartless like you.