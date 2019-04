लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए देशभर में प्रचार करेंगे रॉबर्ट वाड्रा

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति राबर्ट वाड्रा लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। रविवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि वह न सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नामांकन के लिए अमेठी और रायबरेली में उनके साथ रहेंगे बल्कि वह देशभर में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे।

Robert Vadra to ANI when asked if he will campaign for Congress party for the #LokSabhaElections2019: Yes. All over India, after the filing of nominations (by Rahul Gandhi and Sonia Gandhi) (file pic) pic.twitter.com/NdR3aVlSui