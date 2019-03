Priyanka Gandhi Vadra, Congress in Gandhinagar, Gujarat: This country is made on the foundations of love, harmony & brotherhood. Today whatever is happening in the country is very sad. pic.twitter.com/ylBwJro0h9

गांधीनगर में कांग्रेस की रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोधियों को निशाने पर लिया। भाजपा का नाम लिए बिना उन्होंने पार्टी पर तीखे तंज कसे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि देश को बचाना आपके हाथ में है। आने वाले समय में सही फैसला लीजिए। हमें मिलकर देश को बचाना होगा।प्रियंका ने कहा- इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी, ये आवाज यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही फैसले लीजिए, ये आपका देश है, आपने बनाया है, किसानों ने बनाया है, बहनों ने बनाया है, नौजवानों ने इसे बनाया है। देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ये आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। हमारी प्रतिभा खत्म की जा रही है।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमारे संस्थान बर्बाद किए जा रहे हैं। जहां भी आप देखें, नफरत फैलाई जा रही है। हमें मिलकर देश को बचाना होगा। इसके लिए काम करें और एक साथ आगे बढ़ें।





Priyanka Gandhi Vadra, Congress in Gandhinagar: Our institutions are being destroyed. Wherever you see, hatred is being spread. Nothing matters more to us that you and I protect this nation, work for it and move forward together. pic.twitter.com/CvOGdsWtAK