राबड़ी के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार- लालू जी जब चाहें मेरे साथ मीडिया में बैठ जाएं

Those convicted or facing charges of abuse of public office and misappropriation of funds are claiming to be the custodians of truth.@laluprasadrjd जी जब चाहें, मेरे साथ मीडिया के सामने बैठ जाएं, सबको पता चल जाएगा कि मेरे और उनके बीच क्या बात हुई और किसने किसको क्या ऑफर दिया।