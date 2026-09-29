आज के दिन: मोदी कैबिनेट की चिंतन बैठक का दूसरा चरण आज से, उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई

मोदी कैबिनेट की चिंतन बैठक का दूसरा चरण आज से

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट की चिंतन बैठक का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। ये बैठक दो दिन चलेगी। इससे पहले बैठक के पहले चरण में 23 और 24 सिंतबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। पीएम ने अपने सभी मंत्रियों के लिए सेवा तीर्थ में चिंतन शिविर का आयोजन किया है। इसके लिए 67 मंत्रियों को अलग-अलग चार समूहों में बांटा गया है। इन समूहों का नेतृत्व अलग-अलग तीनतीन केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। चार दिन के शिविर के लिए चार थीम तय किए गए हैं। पहले दिन का थीम व्यक्तित्व विकास के जरिये स्व विकास, दूसरे दिन का जनविश्वास से जनाधार, तीसरे दिन (30 सितंबर) का विभागीय सफलता और अंतिम दिन का थीम प्रभावी संवाद होगा। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)