Election Result 2019 Live : VIP उम्मीदवारों का हिसाब, कौन जीता-कौन हारा

लाइव अपडेट

06:25 PM, 23-May-2019 सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी ने 12 हजार वोटों से जीत हासिल की। सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी ने 12 हजार वोटों से जीत हासिल की।

06:24 PM, 23-May-2019 राहुल ने अमेठी में हार स्वीकार की। अमेठी से लगातार पिछड़ रहे राहुल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अब अमेठी की देखभाल स्मृति ईरानी करें। राहुल ने अमेठी में हार स्वीकार की। अमेठी से लगातार पिछड़ रहे राहुल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अब अमेठी की देखभाल स्मृति ईरानी करें।

03:08 PM, 23-May-2019 रायबरेली से सोनिया गांधी आगे, अमेठी से राहुल गांधी पीछे। रायबरेली से सोनिया गांधी आगे, अमेठी से राहुल गांधी पीछे।

03:07 PM, 23-May-2019 सुल्तानपुर से मेनका गांधी और पीलीभीत से वरुण गांधी आगे।

03:00 PM, 23-May-2019 BJP's Amit Shah leading over Congress's CJ Chavda from Gandhinagar (Gujarat) with a margin of 511180 votes

गांधीनगर से भाजपा उम्मीदवार अमित शाह अपने प्रतिद्वंदी से 5 लाख से ज्यादा वोटों से आगे, जीत तय।

02:51 PM, 23-May-2019 कन्नौज में डिंपल यादव भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक से पीछे। कन्नौज में डिंपल यादव भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक से पीछे।

02:45 PM, 23-May-2019 बंगाल के बशीरहाल से टीएमसी उम्मीदवार नुसरत जहां आगे। बंगाल के बशीरहाल से टीएमसी उम्मीदवार नुसरत जहां आगे।

02:38 PM, 23-May-2019 BJP's Smriti Irani leading over Rahul Gandhi with 11226 votes from Amethi

01:07 PM, 23-May-2019 मथुरा में हेमा मालिनी 98 हजार वोटों से आगे। मथुरा में हेमा मालिनी 98 हजार वोटों से आगे।

12:56 PM, 23-May-2019 तेलंगाना- सीएण केसी राव की बेटी के कविता निजामाबाद से 31 हजार वोटों से पीछे।

Telangana: CM K Chandrashekhar Rao's daughter K Kavitha trailing from Nizamabad, BJP candidate Dharmapuri Arvind leading by over 31,000 votes

12:29 PM, 23-May-2019 राहुल गांधी वायनाड से ढाई लाख वोटों से आगे।

12:25 PM, 23-May-2019 भाजपा के जय पांडा केंद्रपाड़ा से 2000 वोटों से पीछे।

12:21 PM, 23-May-2019 एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बारामती से बढ़त बनाई।

12:18 PM, 23-May-2019 एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी 85 हजार वोटों से आगे।

12:13 PM, 23-May-2019 मेनका गांधी सुल्तानपुर से 994 वोटों से पीछे। मेनका गांधी सुल्तानपुर से 994 वोटों से पीछे।

12:10 PM, 23-May-2019 गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा पीछे

11:35 AM, 23-May-2019 ओडिशा के पुरी में संबित पात्रा 700 वोटों से आगे निकले।

11:24 AM, 23-May-2019 केरल - तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर 13 हजार वोटों से आगे



11:12 AM, 23-May-2019 वायनाड में राहुल गांधी 1 लाख वोटों से आगे।



11:11 AM, 23-May-2019 गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया 18 हजार वोटों से पीछे। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया 18 हजार वोटों से पीछे।

11:11 AM, 23-May-2019 अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू आगे।



11:06 AM, 23-May-2019 BJP's Smriti Irani leading with over 4300 votes from Amethi



अमेठी में स्मृति ईरानी, राहुल गांधी से 4300 वोटों से आगे।

10:54 AM, 23-May-2019 रामपुर से भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा आगे, आजम खान पीछे।



10:41 AM, 23-May-2019 अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती तीसरे नंबर पर, नेशनल कांफ्रेंस उम्मीदवार आगे।

10:29 AM, 23-May-2019 अमेठी में राहुल गांधी फिर पीछे, लेकिन वायनाड में आगे।



10:19 AM, 23-May-2019 वायनाड से राहुल गांधी आगे, अब तक चल रहे थे पीछे

10:13 AM, 23-May-2019 गिरिराज सिंह बेगूसराय से 37 हजार वोटों से आगे, कन्हैया कुमार से मुकाबला।

10:13 AM, 23-May-2019 पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर आगे।



10:11 AM, 23-May-2019 ओडिशा के पुरी से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा पीछे

10:05 AM, 23-May-2019 बदायूं से सपा उम्मीदवार धर्मेंद्रं यादव पीछे।

10:01 AM, 23-May-2019 संगरूर से आप उम्मीदवार भगवंत मान आगे।



10:01 AM, 23-May-2019 मधेपुरा में शरद यादव पीछे। मधेपुरा में शरद यादव पीछे।

09:57 AM, 23-May-2019 वाराणसी से पीएम मोदी 20 हजार और गांधीनगर से अमित शाह 50 हजार वोटों से आगे।

09:57 AM, 23-May-2019 रायबरेली से सोनिया गांधी फिर आगे।

09:56 AM, 23-May-2019 उत्तर पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस आगे



09:47 AM, 23-May-2019 उत्तर पूर्व दिल्ली में मनोज तिवारी, उत्तर पूर्व दिल्ली में मनोज तिवारी,

09:35 AM, 23-May-2019 पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे, शत्रुघ्न सिन्हा पीछे। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे, शत्रुघ्न सिन्हा पीछे।

09:35 AM, 23-May-2019 मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह पीछे।



09:34 AM, 23-May-2019 बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पीछे।

09:33 AM, 23-May-2019 जमुई से चिराग पासवान आगे, सासाराम से मीरा कुमार पीछे।



09:30 AM, 23-May-2019 कर्नाटक- दक्षिण बंगलूरू से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या आगे, कांग्रेस उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे।

09:26 AM, 23-May-2019 अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी पीछे।





09:23 AM, 23-May-2019 पीलीभीत से वरुण गांधी आगे।



09:23 AM, 23-May-2019 Mahesh sharma leading form Gautambudh Nagar

गौतमबुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे।

09:13 AM, 23-May-2019 JeetanRam Manjhi trailing from Gaya BIhar

गया से जीतनराम मांझी पीछे।

09:11 AM, 23-May-2019 सनी देओल, मनीष तिवारी, हरसिमरत कौर आगे।

09:04 AM, 23-May-2019 साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 10 हजार वोटों से आगे। दिग्विजय सिंह पीछे।



08:59 AM, 23-May-2019 रामपुर से जयाप्रदा पीछे, आजम खान आगे।





08:57 AM, 23-May-2019 Akhilesh Yadav leading form Azamgarh

आजमगढ़ से अखिलेश यादव आगे, भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ पीछे।



08:56 AM, 23-May-2019 बंगाल के आसनसोल से बाबुल सुप्रियो आगे।



08:51 AM, 23-May-2019 बागपत से जयंत चौधरी आगे।



08:49 AM, 23-May-2019 सारण से राजीव प्रताप रुड़ी आगे।

08:48 AM, 23-May-2019 सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही हैं।

08:45 AM, 23-May-2019 अमेठी से स्मृति ईरानी आगे, गोरखपुर से रविकिशन आगे।



08:45 AM, 23-May-2019 गांधीनगर से अमित शाह आगे, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे।

08:43 AM, 23-May-2019 रायबरेली से सोनिया गांधी आगे, बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे।

08:43 AM, 23-May-2019 पंजाब के गुरुदासपुर में भाजपा उम्मीदवार सनी देओल आगे चल रहे हैं।

08:41 AM, 23-May-2019 अमेठी में राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं।

08:40 AM, 23-May-2019 मुंबई उत्तर से उर्मिला मातोंडकर पीछे चल रही हैं।

08:36 AM, 23-May-2019 मध्यप्रदेश के भोपाल से साध्वी प्रज्ञा आगे।



08:34 AM, 23-May-2019 फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर पीछे चल रहे हैं।

08:33 AM, 23-May-2019 हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव आगे।



08:32 AM, 23-May-2019 Keral election result 2019 Live

केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर पीछे।



08:26 AM, 23-May-2019 वायनाड से राहुल गांधी आगे।

08:18 AM, 23-May-2019 बरेली से संतोष गंगवार आगे चल रहे हैं।

08:15 AM, 23-May-2019 लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं।