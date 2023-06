WB Poll Violence: टीएमसी और राज्यपाल के बीच खींचतान जारी, सांसद सौगत राय ने कहा- कानून-व्यवस्था उनका काम नहीं

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पंचायत चुनाव के दौरान हुई चुनावी हिंसा को लेकर राज्यपाल और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच टीएमसी सांसद सौगत राय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों को लेकर कहा कि उनकी पार्टी के तीन लोग मारे गए हैं... कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन है, यह राज्यपाल का काम नहीं है। चुनावी हिंसा को देखना राज्य चुनाव आयुक्त का काम है। चुनावों की घोषणा के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है।

