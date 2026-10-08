खरगे की लंच पॉलिटिक्स 2.0: सीईसी के इस्तीफे पर आर-पार के मूड में कांग्रेस, जानें विपक्ष को लेकर क्या है प्लान

इंडिया ब्लॉक के नेताओं का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे गुरुवार को लगातार दूसरे दिन विपक्षी गठबंधन के नेताओं के लिए लंच आयोजित कर रहे हैं। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, लंच दोपहर 1:45 बजे कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल स्थित मोएट्स में रखा गया है।

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