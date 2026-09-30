केतन हत्याकांड: सिया के दो और पूर्व प्रेमियों के नाम भी सामने आए, अपनी नेल आर्टिस्ट सहेली को भी दी थी धमकी

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पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब आरोपियों की धमकियों से डरी हुई एक बेबस महिला ने पुलिस के सामने आकर सच उगल दिया। दरअसल, जिस फेक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए केतन को जाल में फंसाया गया था, उसमें इस्तेमाल की गई फोटो सिया गोयल की एक सहेली की थी, जो पेशे से नेल आर्टिस्ट है।