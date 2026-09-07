{"_id":"6a9ea6b362f22f2dda0fe5cd","slug":"was-there-a-hindu-shrine-at-the-mosque-site-questions-arise-following-the-discovery-of-a-well-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मस्जिद की जगह पर था देव स्थान? कुआं मिलने के बाद उठ रहे सवाल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर में मस्जिद का मलबा हटाने के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मलबा हटा रही टीम को मस्जिद के बीचोंबीच एक कुआं मिला। सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद मलबे के नीचे कुआं मिलने के बाद सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि ये कुआं कितना पुराना है और इसका इस्तेमाल कब और किसके द्वारा किया जाता था। साथ ही मस्जिद के ध्वस्तिकरण के बाद और कुआं मिलने के बाद एक बड़ा दावा भी किया गया... प्रमुख शिकायतकर्ता विकास त्यागी ने मस्जिद में मिले कुएं पर दावा किया है कि वहां पर कोई पुराना देवस्थान हो सकता है। कुआं भारतीय संस्कृति में पूजनीय है। अधिकतर मंदिरों में कुएं बनाए जाते थे।



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