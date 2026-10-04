केतन मर्डर केस: सास से माफी- पति का गुस्सा शांत कैसे करें? सिया ने चैटजीपीटी पर सवाल सर्च कर रची थी पूरी साजिश

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पुलिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार, 18 जून को जिस स्थान से केतन को नीचे घाटी में धकेला गया, उस जगह की रेकी सिया ने काफी दिन पहले ही कर ली थी। 31 मई को वह केतन को लोहगढ़ घुमाने ले गई थी। वहां बने बांध के पानी और कुदरती नजारों को देखने के बहाने उसने केतन को चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया और पीछे से अलग-अलग कोणों से उसकी तस्वीरें लीं। पुलिस को पूरा संदेह है कि हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए ही यह पूरी तैयारी की जा रही थी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि 14 जून को भी सिया ने उसे लोहगढ़ से नीचे धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उसकी योजना सफल नहीं हो पाई थी।मामले की जांच में सबसे हैरान करने वाला पहलू आरोपियों के इंटरनेट सर्च का सामने आया है। केतन की मां के साथ विवाद होने के बाद सास से भावनात्मक माफी कैसे मांगी जाए और पति का गुस्सा कैसे शांत किया जाए -- यहां से लेकर पति की मौत के बाद दुख का नाटक कैसे रचा जाए और संवेदनाएं कैसे जताई जाएं, इसकी सलाह सिया ने सीधे चैटजीपीटी से मांगी थी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद समाचार पत्रों में खबरें किस तरह छपती हैं और क्या पुलिस सचमुच मिटाई गई चैट ढूंढ सकती है, इसकी भी जानकारी गूगल पर तलाशी गई थी।पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इस पूरी साजिश को रचते समय 'बदला', 'इत्तेफाक', 'हिट: द फर्स्ट केस' और 'चोर निकल के भागा' जैसी सस्पेंस और अपराध पर आधारित फिल्मों का सहारा लिया गया था। लोगों के दिमाग से खेलकर उन्हें गुमराह कैसे किया जाए, इससे जुड़े पॉडकास्ट भी सुने गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2025 में लोहगढ़ में ही हुई एक पर्यटक की मौत की घटना और मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड की विस्तृत जानकारी आरोपियों ने इंटरनेट पर पढ़ी थी। इस अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 9,200 वीडियो खंगाले, जिससे पता चला कि घटना के समय वहां मौजूद अन्य पर्यटकों के कैमरों में भी ये आरोपी कैद हो गए थे।चार्जशीट में दर्ज गवाही के अनुसार, घटना से एक महीने पहले 16 मई को केतन अपनी एक पुरानी महिला दोस्त के घर गया था। उसकी सगाई के मौके पर मिलने गए केतन ने परेशान होकर सिया के व्यवहार के बारे में बताया था। उसने अपनी उस दोस्त के सामने अपना दर्द बयां किया था कि सिया को शराब की लत लग चुकी है, वह उस पर लगातार मानसिक दबाव बनाती है और उसने अपनी पढ़ाई-लिखाई के बारे में भी झूठ बोला है।एक तरफ जहां सिया के दिमाग में हत्या की योजना चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ केतन उसके जन्मदिन के लिए बड़े आयोजन की तैयारी कर रहा था। 19 जून को सिया का जन्मदिन मनाने के लिए उसने महाबलेश्वर के एक बड़े होटल में 25 कमरे और एक प्राइवेट स्विमिंग पूल बुक किया था। इसके लिए 3 लाख रुपये का खर्च आने वाला था और केतन ने 50 हजार रुपये अग्रिम भी दे दिए थे। व्हाट्सएप पर 'जून 19 बर्थडे सेलिब्रेशन' नाम से एक खास ग्रुप भी बनाया गया था। हालांकि, जिसने उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी की थी, उसकी 18 जून को लोहगढ़ से गिरकर मौत होने के बाद सिया उसके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंची। पुणे पुलिस ने चार्जशीट में मजबूत टेक्निकल और डिजिटल सबूत जोड़े हैं।