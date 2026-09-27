सड़कें डूबी, 'अर्नब' का कहर? दर्दनाक बनीं 72 घंटे की बारिश, 58 मौतें, अलर्ट

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उत्तर प्रदेश में शनिवार को बारिश ने आफत का रूप ले लिया। तराई , बुंदेलखंड और अन्य इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई और करीब 10 जिलों में 200 मिलीमीटर से अधिक पानी बरसा। रविवार की सुबह लखनऊ सहित आसपास के जिलों में हल्की बारिश का क्रम जारी है।



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