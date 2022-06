Gold Smuggling Case: 'कितने आरोप लगाओगे, मुझे यहीं मार दो और कहानी खत्म करो', सोना तस्करी की मुख्य आरोपी स्वप्ना का छलका दर्द

केरल सोना तस्करी मामले में आरोपों का सामना कर रहीं स्वप्ना सुरेश की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम पी. विजयन पर कैश लेने का आरोप लगाने के बाद स्वप्ना पर चौतरफा हमला हो रहा है। इस बीच मीडिया के सामने बातचीत करते हुए स्वप्ना रो पड़ीं। उन्होंने कहा, मुझ पर इस तरह के हमले क्यों किए जा रहे हैं? मेरे आसपास के लोगों को चोट मत पहुंचाओ। मुझे प्लीज यहीं मार दो, जिससे कहानी खत्म हो जाए।

Kerala gold smuggling case accused Swapna Suresh broke down in front of the media in Palakkad yesterday



"Why are they attacking me like this. I stick to the statement I gave. Don’t hurt people who are around me. Hurt me, please kill me so that the story will get over," she said pic.twitter.com/jN9uv9LfPQ