किशोर से आर डी बर्मन तक! बॉलीवुड के अनसुने किस्से!। बांसुरी वादक रोनू मजूमदार से खास बातचीत | लता मंगेशकर

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बांसुरी वादक रोनू मजूमदार के इस खास Exclusive Interview में सुनिए बॉलीवुड के संगीत से जुड़े दिलचस्प किस्से और यादें। दिग्गज संगीतकारों और गायकों के साथ काम करने के अनुभव से लेकर फिल्मी संगीत की दुनिया के उस दौर तक, जब धुनें और सुर लोगों के दिलों पर राज करते थे। इस खास बातचीत में जानिए किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन, लता मंगेशकर और आशा भोसले से जुड़े अनुभव, बॉलीवुड के संगीत का बदलता दौर और बांसुरी के सफर की खास कहानियां। रोनू मजूमदार की Exclusive बातचीत वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री के साथ

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