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मां की ममता भी नहीं पिघला सकी बेटों का दिल: जमीन के लिए माता-पिता पर बरसाई लाठियां, मारने की धमकी देकर छोड़ा

Wed, 02 Sep 2026 04:56 PM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, पुणे
पीटीआई, पुणे Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 02 Sep 2026 04:56 PM IST
सार

पुणे  में जमीन बेचने को लेकर हुए विवाद में दो बेटों पर अपने बुज़ुर्ग माता-पिता से मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। घायल दंपती का अस्पताल में इलाज कराया गया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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Sons angered over sale of land held in mother name Elderly parents beaten in Pune threatened with death
मारपीट की तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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महाराष्ट्र के पुणे जिले में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों पर अपने बुज़ुर्ग माता-पिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक, दोनों बेटे अपनी मां के नाम पर दर्ज जमीन बेचे जाने से नाराज थे। उन्होंने कथित तौर पर बुज़ुर्ग दंपती पर लकड़ी की लाठियों से हमला किया और जमीन का सौदा रद्द नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

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30 अगस्त की शाम हुई घटना
पुलिस के अनुसार, यह घटना 30 अगस्त की शाम इंदापुर तहसील के तरंगवाड़ी गांव में हुई। इंदापुर निवासी 65 वर्षीय किसान तुकाराम राउत ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, तुकाराम राउत अपनी बीमार पत्नी के साथ टहलने निकले थे। इसी दौरान उनके दोनों बेटे कार से वहां पहुंचे और हमला कर दिया। दोनों बेटे अपने-अपने परिवार के साथ इंदापुर के मालवाड़ी इलाके में अलग रहते हैं।
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जमीन बेचने को लेकर शुरू हुआ विवाद
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों बेटों ने अपने माता-पिता से सवाल किया कि उनकी मां अंजना के नाम पर दर्ज जमीन क्यों बेची गई। इसी बात को लेकर दोनों ने दंपती के साथ बहस शुरू कर दी और बाद में लकड़ी की लाठियों से उन पर हमला कर दिया। हमले में तुकाराम राउत की पीठ, चेहरे, जांघ और कंधे पर चोटें आईं। वहीं, उनकी पत्नी अंजना के हाथ की कलाई और कमर में चोट लगी। घटना के बाद दोनों को इलाज की जरूरत पड़ी।
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गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर अपने माता-पिता के साथ गाली-गलौज भी की। शिकायत के अनुसार, दोनों बेटों ने जमीन का सौदा रद्द नहीं किए जाने पर दंपती को जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान मौके पर स्थानीय लोग भी जमा हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद घायल दंपती को इलाज के लिए इंदापुर के सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया।


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दोनों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने बताया कि तुकाराम राउत की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ इंदापुर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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