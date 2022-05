{"_id":"626f1072bc947655c12cb1f1","slug":"kerala-a-student-dies-after-consuming-rotten-shawarma-in-kasaragod-district-total-of-18-students-admitted","type":"story","status":"publish","title_hn":"केरल : विषाक्त भोजन खाने से एक लड़की की मौत, 18 अस्पताल में भर्ती","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, कासरगौड़। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 02 May 2022 04:27 AM IST