{"_id":"6286c8042899c7614f1147e1","slug":"kendra-sahitya-akademi-awardee-ds-nagabhushan-passes-away","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुखद: केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार डी एस नागभूषण का निधन","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, शिवमोगा। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 20 May 2022 04:13 AM IST