कर्नाटक में फिर गरमाया सीडी विवाद: सिद्दारमैया के वीडियो पर राजन्ना बोले- स्टिंग ऑपरेशन के पीछे एक ही नेटवर्क

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राजन्ना की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई, जब कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य सिद्दारमैया ने बंगलूरू की एक अदालत में याचिका दायर कर स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े मानहानिकारक ऑडियो और वीडियो क्लिप के प्रसारण और प्रसार पर रोक लगाने की मांग की।बंगलूरू में मीडिया से बात करते हुए सिद्दारमैया के करीबी सहयोगी राजन्ना ने कहा, "आप ही बताइए कि रमेश जारकीहोली की सीडी के पीछे कौन था? जिन लोगों ने उनकी सीडी बनवाई थी, उन्होंने ही सिद्दारमैया का मामला भी तैयार किया है।"इस विवाद के बाद 2021 में सामने आई उस सीडी को लेकर राजनीतिक अटकलें फिर तेज हो गई हैं, जिसमें रमेश जारकीहोली का नाम जुड़ा था। उस विवाद के बाद जारकीहोली ने तत्कालीन भाजपा सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राजन्ना के बयान से मौजूदा मामले में किसी की भूमिका का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया।राजन्ना ने यह भी दावा किया कि जब वह सिद्दारमैया के पिछले मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तब उनके खिलाफ भी स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ भी ऐसी कोशिश हुई थी। वे मेरा स्टिंग ऑपरेशन करना चाहते थे। चूंकि वह सरकारी आवास था, इसलिए मुझे लगा कि सुरक्षा के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था।"यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब 2025 में राजन्ना और डीके शिवकुमार के बीच मतभेदों की खबरें सामने आई थीं। राजन्ना ने कहा था कि वह कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं, यह पद उस समय डीके शिवकुमार के पास था। उन्होंने यह मांग भी की थी कि यदि सिद्दारमैया के स्थान पर कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वह दलित समुदाय से होना चाहिए।मौजूदा स्टिंग ऑपरेशनों को ब्लैकमेल का एक तरीका बताते हुए राजन्ना ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मामले को स्पष्ट करने और उचित जांच सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के अधीन सभी जांच एजेंसियां हैं। उन्हें लोगों के बीच की भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए। इस पूरे मामले से राज्य की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची है। हम अपनी इज्जत और सम्मान खुद ही खो रहे हैं।"मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए राजन्ना ने कहा, "मुख्यमंत्री खुद एक असहाय व्यक्ति की तरह कैसे बात कर सकते हैं? यदि जांच कराई जाए और सब कुछ सार्वजनिक किया जाए, तो यह स्टिंग माफिया यहीं रुक जाएगा।" राजन्ना ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में सीडी बनाने, जारी करने और स्टिंग ऑपरेशन चलाने का मूल तंत्र एक ही है, हालांकि इसमें शामिल लोग अलग-अलग हो सकते हैं।उन्होंने कहा, "राज्य में सीडी बनाने और जारी करने तथा स्टिंग ऑपरेशन चलाने की केवल एक ही फैक्ट्री है, लेकिन उसके साझेदार अलग-अलग हैं।" सिद्दारमैया की अदालत में दायर याचिका का जिक्र करते हुए राजन्ना ने कहा कि यह वीडियो नया नहीं बल्कि पुराना है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया पर इस्तीफे का दबाव बनाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया हो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्होंने इसे अफवाहों और आशंकाओं के रूप में बताया।उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि ऐसे वीडियो बनाने वालों से उनके उद्देश्य के बारे में सवाल पूछे जाएं। राजन्ना ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उस व्यवस्था पर चर्चा की थी, जिसके तहत दो मुख्यमंत्री ढाई-ढाई साल का कार्यकाल संभालेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सिद्दारमैया और शिवकुमार इस व्यवस्था पर सहमत थे या नहीं। इसी आधार पर सिद्दारमैया से पद छोड़ने के लिए कहा गया था, किसी आरोप की वजह से नहीं।