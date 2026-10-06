अस्थमा का इनहेलर अब पर्यावरण को भी बचाएगा: 90% तक घटेगा कार्बन उत्सर्जन; कैसे काम करेगा?

विज्ञापन

अस्थमा के मरीजों की सांस आसान करने वाला इनहेलर अब पर्यावरण पर भी कम बोझ डालेगा। देश में पहली बार कम ग्लोबल वार्मिंग असर वाले ग्रीन इनहेलर को बाजार में लाने की दिशा में कदम बढ़ा है।