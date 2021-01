कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार आज, ये सात नए विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ

कर्नाटक मंत्रिमंडल का आज यानी बुधवार का विस्तार होना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बताया कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के नाम की सूची बनाकर राज्यपाल को भेजी गई है। आज दोपहर 3:30 बजे शपथ समारोह होगा।

We have sent the list to the Governor just now. MTB Nagaraj, Umesh Katti, Aravind Limbavali, Murugesh Nirani, R Shankar, CP Yogeeshwara, Angara S will take oath as ministers today by 3.30 pm at Raj Bhavan: Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa pic.twitter.com/avAH4RGfnU