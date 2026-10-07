सीईसी विवाद पर विपक्ष की बैठक: कपिल सिब्बल बोले- 2014 से पसंद न आने वालों को हिरासत; बवाल क्यों?

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बैठक में पहुंचे कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि 2014 से जिन लोगों को सरकार पसंद नहीं करती, उन्हें हिरासत में लिया जाता है, जबकि विपक्ष से सरकार के साथ आने वालों को गले लगाया जाता है। सिब्बल ने पंजाब के मुख्यमंत्री के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'यह उनकी आदत है। यह उनकी नीति है।' सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस जो करेगी, वह करेगी।खरगे की बुलाई बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंचे। बैठक जनपथ स्थित सागर रत्ना में रखी गई थी। इसमें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के सांसदों के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई। विपक्षी सांसदों की यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब वे चुनाव आयोग से सीधे मुलाकात कर अपनी शिकायतें रखने की मांग कर रहे हैं।दिल्ली में कल चुनाव आयोग मुख्यालय तक इंडिया गठबंधन के विरोध मार्च के दौरान आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश करने के मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार सोचती है कि एफआईआर से कांग्रेस डर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है।वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एफआईआर को लेकर कहा कि वे इससे डरने वाले नहीं हैं और इसे सम्मान के तमगे की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सभी के हस्ताक्षर चाहता है और कांग्रेस के सांसद दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। खेड़ा ने दावा किया कि ये सांसद 64 फीसदी लोगों के प्रतिनिधि हैं।छह अक्तूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च किया था। विपक्षी दल विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मार्च को आकाशवाणी भवन के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं ने वहीं धरना दिया। कई घंटे चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई विपक्षी नेताओं और सांसदों को हिरासत में लिया।विपक्ष की ओर से सीईसी से मुलाकात की मांग के बीच चुनाव आयोग ने कहा कि छह अक्तूबर को शाम चार बजे तक किसी राजनीतिक दल ने औपचारिक तौर पर मुलाकात के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के जरिए उसे करीब 240 विपक्षी सांसदों के चुनाव आयुक्तों से मिलने की जानकारी मिली थी। आयोग ने कहा कि वह सांसदों से मिलने के लिए तैयार था, लेकिन मुलाकात चुनाव आयोग के परिसर में तय प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए थी। विपक्ष की ओर से संसद भवन एनेक्सी में मिलने की मांग की गई थी।