झारखंड: रांची में सरकारी भवनों के आसपास बिना अनुमति प्रदर्शन पर रोक, निषेधाज्ञा लागू; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रांची में अब प्रमुख सरकारी भवनों और संवेदनशील परिसरों के आसपास बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन करना या रैली निकालना आसान नहीं होगा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी के कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के आसपास निर्धारित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित करने से पहले नियमानुसार अनुमति लेना जरूरी होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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जिला प्रशासन के आदेश के दायरे में रांची के कई प्रमुख सरकारी भवन और संवेदनशील परिसर शामिल हैं। इनमें लोकभवन, मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस और झारखंड मंत्रालय प्रमुख हैं। इन स्थानों के आसपास के निर्धारित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा एफएफपी और एचईसी भवन की तय सीमा के भीतर भी प्रशासनिक पाबंदियां लागू रहेंगी। इन सभी स्थानों को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रशासन ने इनके आसपास सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है।प्रशासन ने झारखंड विधानसभा और झारखंड उच्च न्यायालय के आसपास के चिह्नित क्षेत्रों को भी निषेधाज्ञा के दायरे में रखा है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के आसपास के निर्धारित क्षेत्र में भी ये आदेश प्रभावी रहेंगे। इसका मतलब है कि इन परिसरों के आसपास धरना देने, जुलूस निकालने या रैली आयोजित करने की योजना बनाने वाले लोगों को पहले लागू नियमों के अनुसार अनुमति लेनी होगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में निषेधाज्ञा के तहत शामिल प्रत्येक स्थान की सटीक दूरी और आदेश की समय-सीमा का उल्लेख नहीं है।जिला प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक, प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित करने से पहले संबंधित आयोजकों को अनुमति संबंधी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। यानी कोई व्यक्ति या संगठन केवल अपनी इच्छा से इन संवेदनशील इलाकों में कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगा। आयोजन से पहले लागू नियमों का पालन करना और जरूरी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था के तहत प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा।जिला प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा और सुरक्षा संबंधी निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ की जा सकती है। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी परिसरों के आसपास शांति बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को रोकना है। ऐसे में रांची में प्रदर्शन या रैली आयोजित करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी है कि वे संबंधित क्षेत्र में लागू पाबंदियों की जानकारी लें और बिना अनुमति कोई कार्यक्रम आयोजित न करें।इस आदेश का सीधा संबंध उन लोगों और संगठनों से है, जो प्रमुख सरकारी कार्यालयों या संवेदनशील परिसरों के आसपास धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित करना चाहते हैं। उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी और निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आम लोगों की सामान्य आवाजाही पर किसी अलग प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है। इसलिए आदेश को बिना अनुमति प्रदर्शन और रैली पर लागू पाबंदी के रूप में समझना जरूरी है। प्रशासन ने सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है।