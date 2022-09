Bharat Jodo Yatra : ‘यीशु असली भगवान हैं, शक्ति जैसे नहीं‘, राहुल के साथ चर्चा में तमिल पादरी के बयान से बवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल राहुल ने यात्रा के दौरान शुक्रवार को कुछ कैथोलिक पादरियों के साथ बैठक की थी। इन पादरियों में विवादित पादरी जॉर्ज पोन्नैया भी मौजूद थे। इस बैठक की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। इसमें राहुल गांधी पादरी से सवाल करते सुनाई दे रहे हैं कि ‘क्या जीसस क्राइट (ईसा मसीह) ईश्वर का एक रूप हैं? क्या यह सही है? जवाब में पोन्नैया कहते हैं, ‘हां वह असली भगवान हैं, शक्ति (हिंदू देवी) जैसे नहीं हैं।‘

It's Rahul Gandhi's Nafrat Jodo Abhiyan. Today they've made a person like George Ponnaiah the poster boy of Bharat Jodo Yatra who challenged, threatened Hindus & said inappropriate things about Bharat Mata. Congress has a long history of being anti-Hindu: Shehzad Poonawalla, BJP pic.twitter.com/HMtdnY8MiR