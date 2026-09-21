{"_id":"6ab09efcc1bcec7fb2046329","slug":"up-weather-relief-from-rain-in-up-but-the-weather-will-deteriorate-again-from-this-day-today-s-weather-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी मौसम: यूपी में बारिश से मिलेगी राहत लेकिन इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम। आज का मौसम","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

उत्तर प्रदेश में मानसून अब धीरे-धीरे वापसी की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल बारिश के दौर पर ब्रेक लग गया है। आज यानी 21 सितंबर को प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों ही संभागों में आज बारिश, गरज-चमक या तेज हवाओं को लेकर कोई खास चेतावनी नहीं है। यानी प्रदेश के सभी जिले फिलहाल ग्रीन जोन में बने हुए हैं।



दिन की शुरुआत से ही ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। हालांकि, बारिश थमने और धूप निकलने के कारण कई इलाकों में उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। खासतौर पर दोपहर के समय तापमान बढ़ने से गर्मी का असर ज्यादा महसूस हो सकता है।



बारिश पर लगे इस ब्रेक का असर अगले कुछ दिनों में तापमान पर भी दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जिन इलाकों में पिछले दिनों बारिश और बादलों की वजह से तापमान कुछ कम रहा था, वहां अब फिर से गर्मी बढ़ने के आसार हैं।



राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज सुबह से मौसम साफ रहने का अनुमान है। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होगी और गर्मी का एहसास बढ़ेगा। हालांकि शाम के समय आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।



प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में भी आज मौसम मुख्य रूप से साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। दोपहर के बाद इन इलाकों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। वहीं नोएडा, गाजियाबाद और आगरा में दिनभर धूप रहने की संभावना है। इन इलाकों में फिलहाल बारिश को लेकर कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है।



लेकिन मौसम का यह साफ दौर ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला है। 24 सितंबर यानी गुरुवार से एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वांचल के कई इलाकों में मौसम ज्यादा सक्रिय हो सकता है।



पूर्वांचल में 24 सितंबर से कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की चेतावनी है। इसके बाद 25 और 26 सितंबर को भी पूर्वांचल के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। कुछ इलाकों में तेज बारिश होने का भी अनुमान है। इस दौरान करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।



यानी अगले दो दिन उत्तर प्रदेश में मौसम अपेक्षाकृत शांत और शुष्क रहने वाला है, लेकिन 24 सितंबर से फिर बारिश का दौर दस्तक दे सकता है। फिलहाल प्रदेश के लोगों को उमस और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सप्ताह के मध्य में एक बार फिर बादल, बारिश, गरज और तेज हवाएं मौसम का मिजाज बदल सकती हैं।

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